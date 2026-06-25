Комиссия Госсовета обсудила национальный план внедрения технологий ИИ Экономика

24 июня состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика данных».

В нем приняли участие помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко; председатель комиссии «Экономика данных», губернатор Московской области Андрей Воробьев; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; представители федеральных органов власти, регионов и др.

Участники заседания обсудили вопросы разработки национального плана по внедрению технологий искусственного интеллекта, в том числе показателей эффективности их использования на федеральном и региональном уровнях.

В своем вступительном слове Алексей Дюмин отметил, что комиссия Госсовета «Экономика данных» совместно с Минцифры России под руководством Андрея Юрьевича Воробьева и Максута Игоревича Шадаева проделала большую работу с регионами.

«Проанализированы предлагаемые Правительством показатели по всем отраслям, собраны лучшие региональные ИИ-практики, подтвердившие свою эффективность. Их необходимо тиражировать и на другие регионы, что позволит сэкономить время и средства, ускорить решение вопросов, волнующих жителей.

При определении региональных показателей эффективности нужно исходить из уровня цифровой зрелости регионов, состояния их бюджетов. Учитывать существующие региональные информационные системы и инфраструктуру.

Формируемый национальный план по внедрению технологий ИИ должен стать реалистичным и по-настоящему рабочим инструментом для выполнения задач, поставленных Главой государства", — подчеркнул Алексей Дюмин.

Дмитрий Григоренко рассказал о развитии цифровых технологий в стране. Так, по итогам 2025 года ИТ-отрасль показала уверенный рост — ее выручка увеличилась на 14%. Это опережает среднемировые темпы. Также растет объем экспорта российских ИТ-решений — на 20% в среднем за последний год, что говорит о высоком качестве отечественных разработок и их востребованности на международном рынке.

«В этом году мы перешли к системному внедрению ИИ в ключевых отраслях экономики. Для этого установили целевые показатели исполнения задач, запустили их мониторинг. В данный момент ведем работу по формированию национального плана внедрения технологии. В том числе закладываем нормативную базу для развития искусственного интеллекта. Правительство уже разработало законопроект, который вводит само понятие ИИ и создает условия для стимулирования разработки отечественных ИИ-технологий. В ближайшее время планируем внести его в Государственную Думу», — сообщил заместитель Председателя Правительства.

Андрей Воробьев отметил, что внедрение искусственного интеллекта — вещь неизбежная, так как эта технология экономит ресурсы и помогает двигаться вперед.

«Во главе угла стоит эффективность. ИИ стоит денег — это и „железо“, и труд людей, которые его обучают. Поэтому мы очень аккуратно, вдумчиво, но настойчиво внедряем ИИ-продукты вместе с Правительством РФ, нашими регионами-партнерами. Например, сегодня искусственный интеллект читает рентгеновские снимки. Это позволяет освобождать огромное количество часов работы рентгенологов и быстро получать результаты исследований. Применяем ИИ в транспорте, в образовании — в самых разных направлениях. У нас в Подмосковье подход к каждому проекту очень внимательный. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем — предлагаем на муниципальном», -подчеркнул Андрей Воробьев.