Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребкредитов с 1 мая Бизнес

Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов с 1 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 28 апреля 2017 года.

Помимо этого, с 1 мая банк запускает промоакцию с дополнительным дисконтом. Снижение составляет до четырех процентных пунктов (п.п.) от действующих на текущий момент ставок.



В пресс-службе уточнили, что минимальная ставка по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" с учетом снижения составит 12,9% годовых, по "Потребительскому кредиту без обеспечения" - 13,9% годовых в рублях.



По "Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС" процентные ставки, будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По "Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" процентная ставка составит 17,0% годовых в рублях.



Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. "Потребительскому кредиту без обеспечения" за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тысяч рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.



Со 2 мая 2017 года по "Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов" будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до пяти кредитов - как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.



"Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору", - пояснили в пресс-службе.



СПРАВКА:

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является ЦБ РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира.