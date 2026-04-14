Экономика

Прием заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области

14 апреля 2026 12:52 Экономика
Прием заявок на конкурс Предприниматель года стартовал в Нижегородской области

Фото: Сергей Досталев

Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства начало прием заявок на традиционный ежегодный конкурс «Предприниматель года». Он проводится в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области». Заявки можно подать до 19 апреля 2026 года.

«Главная цель конкурса «Предприниматель года» - поощрение лучших представителей бизнеса региона. При выборе победителя учитывается рост среднемесячной заработной платы, динамика среднесписочной численности работников, рост выручки, производительность, объем государственной финансовой и имущественной поддержки и ряд других параметров. Премия позволяет оценить финансовый, социальный и общественный эффект от работы компаний в течение года», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

С 2019 года конкурс проводится в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За это время было подано более 1 400 заявок, а победителями стали 129 организаций, 35 ИП и 16 самозанятых.

В этом году награды будут вручаться в семи номинациях: «Эффективность и развитие в сфере производства», «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса», «Эффективность и развитие в сфере услуг», «Эффективность и развитие в сфере торговли», «Лучший проект в сфере ИТ», «Бизнес-старт», «Лучшая организация по поддержке бизнеса».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету: https://forms.yandex.ru/u/69cf78236d2d7387544b55f5. Скачать формы для заполнения заявки можно на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области: https://minprom.nobl.ru/activity/31774/.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: 8 (831) 435-16-38. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

