Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 4% с начала года Экономика

В марте 2026 года в Нижегородской области продолжился рост средних потребительских цен на автомобильное топливо. Об этом сообщает Нижегородстат.

В целом бензин подорожал на 1,02% по сравнению с февралем. По отношению к декабрю 2025 года рост составил 3,89%.

Бензин марки АИ-92 в среднем стоил 62,91 рубля за литр. За месяц его цена увеличилась на 1,08%, с начала года — на 3,95%.

Средняя стоимость АИ-95 достигла 67,94 рубля за литр. По сравнению с предыдущим месяцем он немного подешевел на 0,01%, а к декабрю прошлого года вырос на 3,82%.

Бензин марки АИ-98 и выше обходился автомобилистам в 91,82 рубля за литр. За месяц он подорожал на 0,72%, а с начала года — на 4,20%.

Дизельное топливо в марте стоило в среднем 74,67 рубля за литр. По отношению к февралю цена выросла на 0,66%, к декабрю 2025 года — на 3,12%.

В статистическом ведомстве уточнили, что изменение средних цен рассчитано на основе сопоставимых данных с учетом ежегодной актуализации перечня наблюдаемых автозаправочных станций.

