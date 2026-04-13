Последние новости рубрики Экономика
13 апреля 2026 16:38
Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 4% с начала года
13 апреля 2026 12:32
Нижний Новгород оказался в середине рейтинга по доходности инвестиций в жилье
13 апреля 2026 09:41
Историческую недвижимость представили инвесторам в нижегородском аэропорту
11 апреля 2026 14:40
Производство молока в Нижегородской области хотят увеличить на 12% к 2030 году
10 апреля 2026 18:17
Эксклюзив
Отец Маска: Tesla могла бы построить завод в Нижегородской области
10 апреля 2026 17:34
Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 47%
10 апреля 2026 14:00
Нижегородцам объяснили, какие монеты примут в рамках "Монетной недели"
10 апреля 2026 12:56
Нижегородцам представили третью модель Volga — кроссовер К40
10 апреля 2026 11:50
Цены выше спроса: квартиры в нижегородских новостройках еле продаются
10 апреля 2026 11:00
Евгений Люлин: заложенные братьями Баташевыми традиции продолжает каждый работник выксунского завода
Экономика

Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 4% с начала года

13 апреля 2026 16:38 Экономика
Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 4% с начала года

Фото: Александр Воложанин

В марте 2026 года в Нижегородской области продолжился рост средних потребительских цен на автомобильное топливо. Об этом сообщает Нижегородстат.

В целом бензин подорожал на 1,02% по сравнению с февралем. По отношению к декабрю 2025 года рост составил 3,89%.

Бензин марки АИ-92 в среднем стоил 62,91 рубля за литр. За месяц его цена увеличилась на 1,08%, с начала года — на 3,95%.

Средняя стоимость АИ-95 достигла 67,94 рубля за литр. По сравнению с предыдущим месяцем он немного подешевел на 0,01%, а к декабрю прошлого года вырос на 3,82%.

Бензин марки АИ-98 и выше обходился автомобилистам в 91,82 рубля за литр. За месяц он подорожал на 0,72%, а с начала года — на 4,20%.

Дизельное топливо в марте стоило в среднем 74,67 рубля за литр. По отношению к февралю цена выросла на 0,66%, к декабрю 2025 года — на 3,12%.

В статистическом ведомстве уточнили, что изменение средних цен рассчитано на основе сопоставимых данных с учетом ежегодной актуализации перечня наблюдаемых автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что в марте в регионе подешевели новые автомобили. 

Новости по теме
09 апреля 2026 07:00
Авто с пробегом подорожали до 1,31 млн ₽ в Нижегородской области
14 марта 2026 10:15
Нижегородцы потратили на автозапчасти за год в среднем 22 тысячи рублей
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
