Люлин поручил проработать меры поддержки креативных индустрий в Нижегородской области

Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось рабочее совещание по реализации регионального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий». Совещание провел председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. В дискуссии приняли участие представители министерства культуры Нижегородской области, департамента развития креативных индустрий АНО «Центр 800», председатель Нижегородского регионального отделения «Деловой России», уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий, а также представители творческого бизнеса – отельеры, рестораторы, туроператоры, издатели и др.

На совещании обсуждались первые шаги по применению закона, который был принят в начале 2026 года. Документ направлен на регулирование креативного сектора экономики, объединяющего дизайн, IT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино, медиа и другие направления. Закон определяет полномочия органов власти, критерии отнесения к субъектам креативных индустрий, формирование реестра таких субъектов, а также закрепляет комплекс мер государственной поддержки, в том числе имущественной, образовательной и информационной.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин уверен, что творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики региона, но для этого необходимо создать четкие и понятные правила.

Представители бизнеса отметили отсутствие информации о том, как будет работать закон, а также высказали ряд предложений по формированию инфраструктуры поддержки – созданию креативных кластеров, центров развития компетенций, упрощению доступа к льготным кредитам и грантам.

«В настоящее время идет работа по подготовке Стратегии развития креативных индустрий как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области, а также региональных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу. После этого будет формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. На совещании мы договорились открыть каналы связи для обмена информаций с представителями бизнес-сообщества по различным вопросам при подготовке правовых актов. Будем взаимодействовать с общественными организациями предпринимателей, в первую очередь с «Деловой Россией» и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, чтобы предприниматели имели возможность получить консультативную помощь в данной сфере», – рассказал Игорь Норенков.

«Деловая Россия» плотно взаимодействует с профильным комитетом Законодательного Собрания Нижегородской области. Такие диалоги бизнеса и органов власти очень ценны, иначе на выходе будут получаться формальные законы, которые не приносят должного результата. Сегодня уже был озвучен ряд значимых предложений, и мы готовы эту работу продолжать, в том числе войти в состав рабочих групп, которые будут заниматься проработкой нормативных правовых актов по креативным индустриям, чтобы в конечном итоге получились работающие инструменты, которые позволят вывести креативные индустрии региона на новый уровень», – отметил Павел Солодкий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных