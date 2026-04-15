Люлин поручил проработать меры поддержки креативных индустрий в Нижегородской области Экономика

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось рабочее совещание по реализации регионального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий». Совещание провел председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. В дискуссии приняли участие представители министерства культуры Нижегородской области, департамента развития креативных индустрий АНО «Центр 800», председатель Нижегородского регионального отделения «Деловой России», уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий, а также представители творческого бизнеса – отельеры, рестораторы, туроператоры, издатели и др.

На совещании обсуждались первые шаги по применению закона, который был принят в начале 2026 года. Документ направлен на регулирование креативного сектора экономики, объединяющего дизайн, IT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино, медиа и другие направления. Закон определяет полномочия органов власти, критерии отнесения к субъектам креативных индустрий, формирование реестра таких субъектов, а также закрепляет комплекс мер государственной поддержки, в том числе имущественной, образовательной и информационной.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин уверен, что творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики региона, но для этого необходимо создать четкие и понятные правила.

Представители бизнеса отметили отсутствие информации о том, как будет работать закон, а также высказали ряд предложений по формированию инфраструктуры поддержки – созданию креативных кластеров, центров развития компетенций, упрощению доступа к льготным кредитам и грантам.

«В настоящее время идет работа по подготовке Стратегии развития креативных индустрий как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области, а также региональных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу. После этого будет формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. На совещании мы договорились открыть каналы связи для обмена информаций с представителями бизнес-сообщества по различным вопросам при подготовке правовых актов. Будем взаимодействовать с общественными организациями предпринимателей, в первую очередь с «Деловой Россией» и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, чтобы предприниматели имели возможность получить консультативную помощь в данной сфере», – рассказал Игорь Норенков.

«Деловая Россия» плотно взаимодействует с профильным комитетом Законодательного Собрания Нижегородской области. Такие диалоги бизнеса и органов власти очень ценны, иначе на выходе будут получаться формальные законы, которые не приносят должного результата. Сегодня уже был озвучен ряд значимых предложений, и мы готовы эту работу продолжать, в том числе войти в состав рабочих групп, которые будут заниматься проработкой нормативных правовых актов по креативным индустриям, чтобы в конечном итоге получились работающие инструменты, которые позволят вывести креативные индустрии региона на новый уровень», – отметил Павел Солодкий.