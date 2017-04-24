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Спорт

Нижегородские кикбоксеры братья Сироткины намерены добиться вхождения проводимого ими турнира в календарь Федерации

28 апреля 2017 16:45  [52] Спорт
Андрей и Олег Сироткины

Андрей и Олег Сироткины

Фото: Аргументы и факты - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородские кикбоксеры братья Сироткины намерены добиться вхождения проводимого ими турнира в календарь Федерации кикбоксинга России. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил Андрей Сироткин.

Ежегодный турнир по кикбоксингу на призы братьев Сироткиных пройдет в Володарске Нижегородкой области 29-30 апреля 2017 года.

"В этом году мы с братом проводим уже четвертый турнир и ждем, что установим рекорд по количеству участников. В 2016-м участие в соревновании приняли более 150 спортсменов из Нижегородской области, а также других регионов: Ульяновска, Кирова. Чебоксар и Саратова. Спортсмены выступать в двух разделах: фулл-контакт и лайт-контакт ", - сказал он.

Также старший из братьев Сироткиных рассказал, что участие в турнире примут кикбоксеры от 10 до 18 лет. При этом самые младшие спортсмены будут соревноваться в разделе лайт-контакт (без нанесения жестких ударов), а юноши и юниоры примут участие в турнире по фулл-контакту.

Напомним, братья Андрей и Олег Сироткины много лет входили в основной состав сборной России (по фулл-контакту) и за свою карьеру оба становились чемпионами мира, а также победителями кубка мира среди любителей.

В настоящее время Олег Сироткин завершил спортивную карьеру, а Андрей в 2014 году перешел в профессиональный бокс, где успешно выступает д сих пор. В прошлом году Сироткин-старший стал обладателем сразу двух титулов – чемпиона Азии по версии WBC, а также чемпиона Евразии и стран Тихоокеанского региона по версии WBC.

Андрей Сироткин рассказал НИА "Нижний Новгород", что в следующем году планирует также провести и турнир по боксу. "Сейчас обсуждаем такую возможность и вместе с братом ищем партеров, которые помогли бы нам организовать соревнования по боксу. Скорее всего, боксерский турнир будем проводить не в Володарске, а в Нижнем Новгороде. При этом мы с Олегом обязательно продолжим организовывать и соревнования по кикбоксингу. В 2018 году хотим добиться того чтобы турнир на призы братьев Сироткиных официально вошел в календарь Федерации кикбоксинга России", – заявил спортсмен.

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