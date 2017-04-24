Нижегородская бадминтонистка Анастасия Червякова вышла в полуфинал чемпионата Европы Спорт

Анастасия Червякова Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородская бадминтонистка Анастасия Червякова вышла в полуфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает официальный сайт Национальной федерации бадминтона России 29 апреля 2017 года.

В четвертьфинале турнира, проходящего в Дании, нижегородская спортсменка в паре с Ольгой Морозовой, представляющей Москву, нанесла поражение дуэту из Нидерландов Эфье Мускенс/Селена Пик. Счет пор партиям 19:21; 21:16 и 21:14 в пользу россиянок.

В полуфинале соперницами Анастасии Черяковой и Ольги Морозовой станет датчанки Кристина Педерсен и Камилла Риттер Юль.

Добавим, что Анастасия Червякова и ее напарница стали единственным из четырех российских дуэтов, пробившимся в полуфинал чемпионата Европы.