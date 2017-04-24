Анастасия Червякова
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Нижегородская бадминтонистка Анастасия Червякова вышла в полуфинал чемпионата Европы. Об этом сообщает официальный сайт Национальной федерации бадминтона России 29 апреля 2017 года.
В четвертьфинале турнира, проходящего в Дании, нижегородская спортсменка в паре с Ольгой Морозовой, представляющей Москву, нанесла поражение дуэту из Нидерландов Эфье Мускенс/Селена Пик. Счет пор партиям 19:21; 21:16 и 21:14 в пользу россиянок.
В полуфинале соперницами Анастасии Черяковой и Ольги Морозовой станет датчанки Кристина Педерсен и Камилла Риттер Юль.
Добавим, что Анастасия Червякова и ее напарница стали единственным из четырех российских дуэтов, пробившимся в полуфинал чемпионата Европы.
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