Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Популярные комментарии за год
05 октября 2016 15:13  [4236] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3828] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3589] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
22 февраля 2017 18:17  [3192] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
06 июля 2016 15:31  [3074] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2960] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
16 января 2017 16:41  [2388] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2337] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2182] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
26 августа 2016 19:00  [2084] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2017 16:50  [64] "Надеюсь, что в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить институт регоператора по ТКО", - Андрей Лебедев
29 апреля 2017 16:12  [60] Руководство нижегородского ЦУМа ожидает появления на свет питонов-альбиносов в имеющемся в ТЦ террариуме
29 апреля 2017 13:38  [132] "Думаю, что участников субботника в Нижнем Новгороде окажется больше заявленного", - Сергей Белов
28 апреля 2017 18:01  [152] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев решил выделить средства на приобретение костюмов для ансамбля "Ясынка"
28 апреля 2017 17:32  [175] Нижегородская администрация безвозмездно передаст нижегородской епархии келейный корпус Благовещенского монастыря
28 апреля 2017 16:52  [200] Движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 1 мая
28 апреля 2017 16:34  [146] Три нижегородских школьника заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по географии
28 апреля 2017 15:58  [224] Движение по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде станет односторонним с 20 мая
28 апреля 2017 14:39  [158] Торги на право аренды участка под малоэтажную застройку в нижегородском п.Высоково не состоялись
28 апреля 2017 14:23  [309] Нижегородский одиннадцатиклассник Григорий Москевич победил во Всероссийской олимпиаде по обществознанию
Общество

"Надеюсь, что в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить институт регоператора по ТКО", - Андрей Лебедев

29 апреля 2017 16:50  [64] Общество
Андрей Лебедев

Андрей Лебедев

Фото: ЗАО "Управление отходами-НН"

"Надеюсь, что именно в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить новый институт регионального оператора по ТКО", - сказал директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев по итогам субботника в Ленинском районе Нижнего Новгорода 29 апреля 2017 года.

По его словам, субботник – это не просто повод прибраться в родном городе, "это ещё и повод задуматься над тем как мы относимся к нашей природе". Мероприятие было организовано министерством экологии и природных ресурсов области на реке Борзовка Ленинского района (около дома №2 по ул. Глеба Успенского). Принять участие в субботнике приглашались все желающие, поэтому к субботнику присоседились и сотрудники ЗАО "Управление отходами-НН".

"Сегодня сама погода была на нашей стороне. И работать на субботнике было вдвойне легко и радостно. Сейчас в стране идёт Год экологии, который знаменуется обновлением не только в природе, но и в природоохранном законодательстве. Надеюсь, что именно в этот год наша область сможет внедрить новый институт регионального оператора по ТКО. И начинать наведение порядка вокруг нас нужно как можно быстрее. Замечу, что здесь каждый может приложить свои усилия, там, где ему это доступно. В том числе и на субботниках, которые проходят по всей стране", - подчеркнул Андрей Лебедев.

Экологическая акция по очистке реки Борзовки стала частью общероссийского проекта, инициированного Минприроды России.

Напомним, четыре региона РФ определились с региональными операторами по обращению с отходами по данным на апрель 2017 года: региональные операторы определены в Ивановской и Астраханской областях, в Камчатском и Краснодарском крае.

Ранее также сообщалось, что в конце 2016 года правительство Нижегородской области утвердило территориальную схему обращения с отходами.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph