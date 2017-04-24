"Надеюсь, что в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить институт регоператора по ТКО", - Андрей Лебедев Общество

Андрей Лебедев Фото: ЗАО "Управление отходами-НН"

"Надеюсь, что именно в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить новый институт регионального оператора по ТКО", - сказал директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев по итогам субботника в Ленинском районе Нижнего Новгорода 29 апреля 2017 года.

По его словам, субботник – это не просто повод прибраться в родном городе, "это ещё и повод задуматься над тем как мы относимся к нашей природе". Мероприятие было организовано министерством экологии и природных ресурсов области на реке Борзовка Ленинского района (около дома №2 по ул. Глеба Успенского). Принять участие в субботнике приглашались все желающие, поэтому к субботнику присоседились и сотрудники ЗАО "Управление отходами-НН".



"Сегодня сама погода была на нашей стороне. И работать на субботнике было вдвойне легко и радостно. Сейчас в стране идёт Год экологии, который знаменуется обновлением не только в природе, но и в природоохранном законодательстве. Надеюсь, что именно в этот год наша область сможет внедрить новый институт регионального оператора по ТКО. И начинать наведение порядка вокруг нас нужно как можно быстрее. Замечу, что здесь каждый может приложить свои усилия, там, где ему это доступно. В том числе и на субботниках, которые проходят по всей стране", - подчеркнул Андрей Лебедев.



Экологическая акция по очистке реки Борзовки стала частью общероссийского проекта, инициированного Минприроды России.

Напомним, четыре региона РФ определились с региональными операторами по обращению с отходами по данным на апрель 2017 года: региональные операторы определены в Ивановской и Астраханской областях, в Камчатском и Краснодарском крае.

Ранее также сообщалось, что в конце 2016 года правительство Нижегородской области утвердило территориальную схему обращения с отходами.