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Спорт

Нижегородка Арина Аверина победила на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

30 апреля 2017 11:17  [47] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородка Арина Аверина победила на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Согласно информации, нижегородская спортсменка отпраздновала успех на третьем этапе мирового Кубка, который в эти дни проходит в Баку. Арина Аверина стала сильнейшей в многоборье, набрав в сумме 71,250 балла.

В упражнении с обручем нижегородка заработала 18,800 балла, упражнение с мячом принесло Авериной 17,100 балла, выступление с булавами судьи оценили в 17,450 балла, а упражнение с лентой Арина выполнила на 17,900 балла. В борьбе за золото Арина Аверина опередила еще одну россиянку Александру Солдатову.

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