Один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области 29 апреля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области 29 апреля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведрмстве.

Согласно имеющейся информации, на 125 километре трассы Нижний Новгород-Касимов водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "ГАЗ". В результате ДТП легковой автомобиль получил значительные повреждения и загорелся. Водитнль, находившийся в "Ниве", погиб. Для ликвидации последствий аварии привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.