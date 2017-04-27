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Происшествия

Один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области 29 апреля

30 апреля 2017 16:24  [15] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области 29 апреля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведрмстве.

Согласно имеющейся информации, на 125 километре трассы Нижний Новгород-Касимов водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "ГАЗ". В результате ДТП легковой автомобиль получил значительные повреждения и загорелся. Водитнль, находившийся в "Ниве", погиб. Для ликвидации последствий аварии привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

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Теги:
ДТП МЧС
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