Один человек погиб при столкновении грузового и легкового автомобилей в Нижегородской области 29 апреля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведрмстве.
Согласно имеющейся информации, на 125 километре трассы Нижний Новгород-Касимов водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "ГАЗ". В результате ДТП легковой автомобиль получил значительные повреждения и загорелся. Водитнль, находившийся в "Ниве", погиб. Для ликвидации последствий аварии привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
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