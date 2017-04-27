Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в Нижнем Новгороде 30 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Нижнем Новгороде 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 1 мая.

ДТП произошло в 14:15 на ул. Гороховецкая, 20. Женщина-водитель 1978 года рождения (стаж два года), управляя автомобилем Renault, при объезде препятствия, выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Iran Khodro.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры как Renault, так и Iran Khodro.

В частности, из числа пострадавших, но позже отпущенных домой оказались женщина 1978 г.р. (ушиб мягких тканей головы), мужчина 1976 г.р. (резаная рана правой кисти, ушибленная рана губы) и мужчина 1977 г.р. (ушиб грудной клетки). Однако пассажира автомобиля Iran Khodro – мужчину 1955 г.р., с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом костей носа пришлось госпитализировать.