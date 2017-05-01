Нижегородец приговорен к трем годам за удержание в заложниках знакомого и вымогательстве у него денег Происшествия

Областной суд Фото: НИА "Нижний Новгород" Житель Нижнего Новгорода приговорен к трем годам и трем месяцам за удержание в заложниках знакомого и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 2 мая 2017 года.



Сормовский районный суд установил, что в сентябре 2016 года осужденный, находясь в одном из домов садоводческого товарищества со своим знакомым, силой закрыл его в подвале на несколько часов.



После этого мужчина стал вымогать у находящегося в подвале 10 тысяч рублей. Для этого он избивал знакомого, а когда тот отказался предоставить запрошенную сумму, пригрозил отрезать ему палец.



Пленник позвонил своей матери, но она тоже отказалась дать денег. Осужденный продолжил избивать потерпевшего, а потом сходил за ножом и попытался отрезать жертве палец. Когда у него это не получилось, он сходил за другим ножом, но опять потерпел неудачу. Далее экзекуция продолжилась уже ножницами, в итоге подозреваемый отрубил жертве палец топором.



Сормовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.163 ч.2 п. "в" (вымогательство с применением насилия), ст.127 ч.1 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) и приговорил в трем годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима.

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