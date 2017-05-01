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Экономика

"Предполагаю, что кредитная нагрузка "Теплоэнерго" объясняется необходимостью достойно содержать сети", - Анна Круглова

02 мая 2017 14:05  [88] Экономика
Анна Круглова

Анна Круглова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Предполагаю, что кредитная нагрузка "Теплоэнерго" объясняется необходимостью достойно содержать сети", - заявила НИА "Нижний Новгород" заместитель генерального директора по обеспечению контроля во взаимодействии с населением и органами власти НП "НАО ЖКХ" Анна Круглова, комментируя информацию о недовыполнении ежегодного плана "Теплоэнерго" по ремонту 5% теплосетей при закредитованности более чем на 5 млрд рублей.

Она отметила, что сложившуюся в "Теплоэнерго" финансовую ситуацию сложно комментировать, "не находясь внутри экономики организации, не имея достаточного объема информации".

"Думаю, что отчитываясь на заседании Думы, "Теплоэнерго" даст свои разъяснения. Вполне возможно, что на такую закредитованность у них были свои причины. Предполагаю, что кредитная нагрузка "Теплоэнерго" объясняется необходимостью достойно содержать сети", - отметила Анна Круглова.

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