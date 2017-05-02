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Происшествия

Нижегородец приговорен к 7,5 годам за разбойное нападение с целью кражи икон

02 мая 2017 15:41  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области приговорен к 7,5 годам за разбойное нападение с целью кражи икон. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 2 мая 2017 года.

Суд установил, что мужчина совершил это преступление 20 октября 2016 года. Он в состоянии алкогольного опьянения приехал на автомобиле в д. Ворвань Павловского района, надел маску и перчатки, после чего зашел в дом к одной из жительниц деревни.

Осужденный начал требовать от женщины деньги, однако она пояснила, что денег у нее нет. Тогда мужчина уронил потерпевшую на пол, связал ей руки и ноги занавесками, и поставил сверху на нее стул. После этого осужденный приступил к поиску денег в доме.

Не найдя денежных средств, он взял три иконы, находящиеся доме, общей стоимостью 45 тысяч рублей, а также две бритвы на 3 тысячи рублей. Присвоив имущество, мужчина покинул дом, оставив женщину лежать связанной на полу.

Павловский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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