Нижегородец подозревается в нанесении более 70 ножевых ранений собственной бабушке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Приокского района Нижнего Новгорода подозревается в нанесении более 70 ножевых ранений собственной бабушке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела пенсионерки в её квартире, расположенной в доме по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний внук погибшей.

По версии следствия, 29 апреля 2017 года вечером в квартире пенсионерки подозреваемый нанес бабушке более 70-ти ножевых ранений. От полученных телесных повреждений 77-летняя пенсионерка скончалась на месте. После совершенного подозреваемый покинул место преступления.

Утром 30 апреля тело погибшей обнаружила жена подозреваемого, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемому предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал и сообщил следователям СК, что с бабушкой он постоянно ссорился, так как потерпевшая предъявляла ему претензии по любому поводу и корила его за любые действия. В тот вечер его жена и дети находились у тёщи, а он в ходе очередной ссоры с бабушкой не выдержал и совершил убийство.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.