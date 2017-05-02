Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов потерпел поражение на турнире в Екатеринбурге Спорт

Евгений Воронцов Фото: из личного архива

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов потерпел поражение на турнире "Экстра-раунд", который сегодня проходит в Екатеринбурге.

В трехраундовом поединке по правилам муай-тай нижегородский спортсмен уступил представителю Екатеринбурга Василию Семенову.

По итогам поединка судьи единогласно отдали победу хозяину ринга. Добавим, что по ходу боя Евгений Воронцов оказался в нокдауне, пропустив левый прямой на встречу.



Бой Воронцова и Семенова открыл программу турнира "Экстра-раунд". Встреча нижегородского и екатеринбургского спортсменов стала единственной, прошедшей по правилам муай-тай - все остальные поединки проходят по правилам профессионального бокса.