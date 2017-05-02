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Общество

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области вечером 2 мая из-за сильного ветра

02 мая 2017 16:50  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 2 мая 2017 года из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"16:30 2 мая.

По данным синоптиков, в Нижнем Новгороде и области в ближайшее время ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Такой ветер сохранится до вечера 2 мая.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4-9 мая 2017 года. Понижение температуры воздуха ожидается уже вечером 3 мая.

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