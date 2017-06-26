Сараи на площади 180 кв метров сгорели предположительно в результате поджога в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сараи на площади 180 кв метров сгорели предположительно в результате поджога в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в сараях на ул. Свирская в Сормовском районе поступило в ЦУКС МЧС в 02:08. Пожар был ликвидирован на площади 180 кв.метров. Согласно сообщению МЧС, развитию пожара способствовало то, что сараи деревянные и огонь моментально распространился по строениям.

Кроме того, на момент прибытия пожарных подразделений было обнаружено несколько очагов возгорания. По предварительным данным, пожар произошёл в результате поджога.