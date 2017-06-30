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Культура и отдых

Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 сезоне

03 июля 2017 17:49  [60] Культура и отдых
Нижегородский оперный театр

Нижегородский оперный театр

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 театральном сезоне. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском театре оперы и балета 3 июля 2017 года.

Сценическое решение предстоящей премьеры балета Людвига Минкуса представили художник-постановщик спектакля Евгений Спекторов и балетмейстер-постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров.

Оформление будущего спектакля создано в эстетике испанского гобелена. Картины замка Алькасар и дворца Альгамбры создают атмосферу средневековой Европы. Работа с декорациями по решению художника-постановщика мобильна — перемена декораций будет происходить без остановки действия. Предполагается насыщенная цветовая партитура. Члены Художественного совета единогласно приняли новую концепцию постановки и оформления балета, отметив оригинальность, насыщенную драматургию, красоту и цельность сценического решения спектакля.

На данный момент дата премьеры утверждается, идет отбор артистов.

Напомним также, что нижегородский оперный театр представит премьеру оперы "Чародейка" в 2018 году.

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