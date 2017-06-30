Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 сезоне

Нижегородский оперный театр
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Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 театральном сезоне. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском театре оперы и балета 3 июля 2017 года.
Сценическое решение предстоящей премьеры балета Людвига Минкуса представили художник-постановщик спектакля Евгений Спекторов и балетмейстер-постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров.
Оформление будущего спектакля создано в эстетике испанского гобелена. Картины замка Алькасар и дворца Альгамбры создают атмосферу средневековой Европы. Работа с декорациями по решению художника-постановщика мобильна — перемена декораций будет происходить без остановки действия. Предполагается насыщенная цветовая партитура. Члены Художественного совета единогласно приняли новую концепцию постановки и оформления балета, отметив оригинальность, насыщенную драматургию, красоту и цельность сценического решения спектакля.
На данный момент дата премьеры утверждается, идет отбор артистов.
Напомним также, что нижегородский оперный театр представит премьеру оперы "Чародейка" в 2018 году.
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