Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 сезоне Культура и отдых

Нижегородский оперный театр Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Обновлённый балет "Дон Кихот" будет представлен в Нижегородском оперном театре в 83 театральном сезоне. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском театре оперы и балета 3 июля 2017 года.



Сценическое решение предстоящей премьеры балета Людвига Минкуса представили художник-постановщик спектакля Евгений Спекторов и балетмейстер-постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров.



Оформление будущего спектакля создано в эстетике испанского гобелена. Картины замка Алькасар и дворца Альгамбры создают атмосферу средневековой Европы. Работа с декорациями по решению художника-постановщика мобильна — перемена декораций будет происходить без остановки действия. Предполагается насыщенная цветовая партитура. Члены Художественного совета единогласно приняли новую концепцию постановки и оформления балета, отметив оригинальность, насыщенную драматургию, красоту и цельность сценического решения спектакля.



На данный момент дата премьеры утверждается, идет отбор артистов.



Напомним также, что нижегородский оперный театр представит премьеру оперы "Чародейка" в 2018 году.