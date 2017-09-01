СК РФ проверяет информацию о строительстве дороги сквозь жилой дом в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проверяет информацию о строительстве дороги, проходящей через жилой дом в Воскресенском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, 31 августа 2017 года в эфире одной из региональных телекомпаний транслировался сюжет о строительстве дороги, которая была проложена через жилой дом в с. Завод Воскресенского района.

"По этому факту следователями Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.