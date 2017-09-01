Судимый пенсионер из Кстовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ранее судимый пенсионер из Кстовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 1 сентября 2017 года.

По версии следствия, летом 2017 года на АЗС у ранее судимого пенсионера возник конфликт с потерпевшим. Во время конфликта, злоумышленник проследил за обидчиком и около его дома выстрелил ему в живот из обреза. Полагая, что мужчина получил смертельное ранение и его смерть неизбежна, злоумышленник скрылся.

"Однако обвиняемый не учел, что после произведенного выстрела часть дробового заряда попала в поясничный ремень потерпевшего, что уменьшило его поражающую силу. Благодаря указанному обстоятельству, а также своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по обвинению 68-летнего жителя области было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).