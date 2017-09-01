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Происшествия

Суд запретил нижегородскому предпринимателю организовывать детский отдых

01 сентября 2017 15:06  [402] Происшествия
Суд запретил нижегородскому предпринимателю организовывать детский отдых

Суд запретил нижегородскому предпринимателю организовывать детский отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дзержинский городской суд обязал индивидуального предпринимателя прекратить деятельность по организации летнего отдыха детей из-за опасности вреда здоровью несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, решение было принято на основании обращения прокурора Дзержинска
с иском о прекращении деятельности летнего отдыха детей до устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В лагере отдыхали дети в возрасте от шести до 14 лет. Проверка лагеря выявила нарушения требований трудового законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью детей и их родителей.

"Суд, принимая во внимание представленные по делу доказательства, а также учитывая факт отсутствия у ИП какой-либо разрешительной документации на организацию детского отдыха, исковые требования прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Напомним, что около 110 тысяч детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижегородской области летом 2017 года.

Также напомним, что по данным Роспотребнадзора, при проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 82% лагерей были выявлены различные нарушения.

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Теги:
Дети Суд
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