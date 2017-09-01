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Политика

"Создается впечатление, что Сергею Белову просто не дали поработать", - Николай Пахомов

06 сентября 2017 12:29  [93] Политика
Николай Пахомов

Николай Пахомов

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Создается впечатление, что Сергею Белову просто не дали поработать", - заявил политолог Николай Пахомов, комментируя итоги рассмотрения уголовного дела в отношении нижегородского сити-менеджера, представленные 5 сентября 2017 года.

"Как политтехнолог, политолог и человек с историческим образованием, я могу сказать, что в этом деле, так или иначе, угадывается политический подтекст. Идет некое противостояние, что не очень хорошо для города и горожан. Хотелось бы, чтобы Сергею Белову дали поработать, не вмешиваясь в его деятельность таким способом", - сказал Николай Пахомов.

"Я считаю, что те два года, которые Сергей Белов работает на посту главы администрации Нижнего Новгорода, позволяют дать достаточно объективную оценку его работе. Город не стоит на месте, а развивается, хозяйственные вопросы, так или иначе, но решаются. Поэтому при оценке деятельности Сергея Белова, я бы поставил ему твердую четверку", - добавил он.

Политолог отметил, что Нижний Новгород как площадка для управления "очень лакомый кусок", поэтому человеку, вступающему на должность главы администрации города необходимо быть предельно внимательным и аккуратным к собственной репутации. "С другой стороны, кристально чистых людей не бывает. Все мы где-то, когда-то, в чем-то ошибаемся, и здесь не угадаешь, за какие действия тебя могут начать критиковать или, как в данном случае, привлекут к ответственности. Потому что борьба за власть всегда есть и будет. И всегда есть интересы тех или иных структур. Здесь может быть кто-то обижен, кто-то не смог подступиться к этому куску большого пирога под названием "Нижний Новгород" в определенный момент, и это вылилось в противостояние интересов и борьбу за власть. Я не вижу в этом деле оценку деятельности Белова как градоначальника, но вижу лишь политический подтекст. Просто он в определенный момент не пошел на поводу у каких- то сил, не стал соблюдать интересы одного из центров противостояния", - подчеркнул политолог.

Как сообщалось ранее, Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать обвинительное решение суда по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.

После оглашения обвинительного приговора Сергей Белов не стал комментировать возможность своей отставки с поста главы администрации Нижнего Новгорода. Он отметил, что для этого нужно посоветоваться с юристами.

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