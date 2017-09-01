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Происшествия

Судимый нижегородец признан виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы

06 сентября 2017 12:33  [62] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода виновным в действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 6 сентября 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что вечером 17 ноября 2016 года в квартире в Автозаводском районе нетрезвый подсудимый совершил действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Мать девочки, узнав о произошедшем, обратилась с заявлением в СК РФ.

"В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал, находился под стражей. Ранее он неоднократно судим, в том числе, за совершение убийства и хищений", – поясняется в сообщении.

Дело в отношении 31-летнего автозаводца было возбуждено по ч.3 ст.134 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста).

Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Дети СК РФ
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