КамАЗ сбил двух женщин на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

КамАЗ сбил двух женщин на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 19:00 на ул. Кузбасская, 21. Согласно информации, 59-летний водитель КамАЗа совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий жест регулировщика.

В результате ДТП пострадали две женщины 47 и 37 лет. Одна из них была госпитализирована с вывихом бедра, вторая получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.