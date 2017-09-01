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Происшествия

Задержан третий подозреваемый в поджоге ночного клуба в Выксе Нижегородской области

07 сентября 2017 15:44  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выксунский городской суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого в совершении поджога ночного клуба в г. Выксе Нижегородской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

Таким образом, всем троим подозреваемым в поджоге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

Ранее сообщалось, что 2 сентября 2017 года полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области. По данным следствия, двое подозреваемых и еще один неустановленный человек, находясь около ночного клуба "Казино", свершили умышленный поджог, чем повредили помещение этого клуба и причинили материальный ущерб собственнику клуба.

Также напомним, что суд отправил двух подозреваемых под домашний арест до 2 ноября 2017 года включительно.

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