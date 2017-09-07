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Происшествия

Пенсионер из Богородского района Нижегородской области обвиняется в действиях сексуального характера в отношении двух девочек

08 сентября 2017 13:46  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер из Богородского района Нижегородской области обвиняется в действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области 8 сентября 2017 года.

По версии следствия, днем 3 августа 2017 года в с. Каменки Богородского района 10-летняя девочка и ее 8-летняя сестра, отпросившись у матери, пришли в гости к 61-летнему соседу на дачный участок. В ходе сбора ягод обвиняемый совершил в отношении двух девочек иные действия сексуального характера. Потерпевшие испугались и убежали.

"Девочки рассказали о произошедшем матери, после чего та обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Пенсионеру предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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