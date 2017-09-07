Восемь детей погибли в ДТП в Нижегородской области за январь-август 2017 года Происшествия

Восемь детей погибли в ДТП в Нижегородской области за январь-август 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, с 21 августа по 8 сентября проходили профилактические мероприятия "Цель – ноль", главной задачей которых являлось предупреждение гибели несовершеннолетних участников дорожного движения. За этот период гибели детей в ДТП не допущено. По итогам восьми месяцев 2017 года в Нижегородской области отмечается снижение на 11% числа погибших в ДТП детей (с девяти до восьми).

С 21 августа подразделениями ГИБДД проведено 180 мероприятий по пресечению нарушений ПДД, в ходе которых выявлено: 751 нарушение правил перевозки детей, 1 089 нарушений правил проезда пешеходных переходов; 1 397 нарушений со стороны пешеходов.

"Сохранение детских жизней – результат работы огромного числа людей. Сотрудники полиции совместно с представителями министерства образования, органов власти, активистами общественных, молодежных и волонтерских объединений, СМИ и членами отрядов ЮИД провели 203 акции по профилактике ДТП. Наиболее значимыми стали кампания социальной рекламы "Не отключайся от жизни!", акции #ВыборЕСТЬ!, "Переходи правильно!", "Линия жизни", "Мы вернулись!", "Позебрики", - говорится в сообщении.