Правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода Происшествия

Правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода

Правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в одном из кафе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной на сайте МВД информации, 9 сентября 2017 года около 22:00 в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте между двумя мужчинами в одном из нижегородских кафе.

"В результате конфликта один из его участников получил ранение из охотничьего ружья и в настоящее время находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Стрелявший мужчина задержан, полицейские изъяли ружьё, из которого был ранен потерпевший. По факту произошедшего СУ СК России по Нижегородской области проводит проверку.