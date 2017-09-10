Полиция проводит проверку по ситуации с задержавшим троллейбус мужчиной в Нижнем Новгороде 10 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Полиция проводит проверку по ситуации с задержавшим троллейбус мужчиной в Нижнем Новгороде 10 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Нижнему Новгороду.

ЧП произошло в троллейбусе №4 в 16:40. Согласно информации МВД, один из пассажиров троллейбуса, мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, проник в кабину водителя. Как он впоследствии сообщил правоохранителям, он имел карточный долг и в троллейбусе увидел своего кредитора. "Опасаясь за свою жизнь, мужчина спрятался в кабине водителя и попросил кондуктора вызвать сотрудников полиции. Как рассказала позднее водитель троллейбуса, в её сторону никаких угроз не поступало", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в МВД, когда полицейские прибыли, мужчина самостоятельно вышел из кабины. Так как он находился в нестабильном эмоциональном состоянии, сотрудники полиции передали его в профильное медицинское учреждение.

В настоящее время в связи с произошедшим нижегородское УМВД проводит проверку.