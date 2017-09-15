Житель Нижегородской области предстанет перед судом из-за завышения себе зарплаты на сумму более 3 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Воскресенского района Нижегородской области предстанет перед судом из-за завышения себе зарплаты на сумму более трёх млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 15 сентября 2017 года.

Согласно материалам уголовного дела, в период с июня 2014 года по апрель 2017 года местный житель, ранее являвшийся главным бухгалтером учреждения, при начислении заработной платы себе и своей родственнице, ежемесячно завышал её сумму. Общий ущерб составил 3 млн 167 тысяч 322 рубля.

Свою вину в преступлении мужчина признал и возвратил в бюджет 2,622 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) передано в суд.