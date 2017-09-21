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Экономика

МП "Нижегородское метро" планирует направить почти 8 млн рублей на закупку рельсов

22 сентября 2017 18:27  [26] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

МП "Нижегородское метро" планирует направить почти 8 млн рублей на закупку рельсов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, предприятие объявило аукцион на право поставки нетермоупрочненных рельсов Р-50. Торги назначены на 13 октября 2017 года. Победитель должен будет поставить метрополитену 92 рельса по 25 метров каждый. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,929 млн рублей. Источник финансирования – собственные средства предприятия. Срок поставки – 20 дней.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует осенью 2017 года объявить конкурс на заключение концессии по капремонту вагонов метро. В рамках соглашения планируется передача инвестору ангара в районе станции метро "Пролетарская" и 34 вагонов метро для капитального ремонта.

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