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Общество

VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской"

24 сентября 2017 13:30  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской" прошел в Нижнем Новгороде 23 сентября 2017 года.

Основная часть празднования проходила на площади Маркина. Для гостей выступали театральные и музыкальные коллективы, прошли квесты и мастер-классы, велась продажа сувенирной продукции, были организованы зона городского волонтерского центра, ярмарка с фермерскими продуктами, игры и конкурсы, занятия йогой на открытом воздухе, лекторий и другие развлечения. Также в рамках праздника состоялись бесплатные открытые экскурсии по улицам города в районе Рождественской стороны.

VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
VII ежегодный фестиваль День улицы Рождественской
Член Общественной палаты Нижегородской области Александр Сериков

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