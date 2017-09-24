VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской" прошел в Нижнем Новгороде 23 сентября 2017 года.

Основная часть празднования проходила на площади Маркина. Для гостей выступали театральные и музыкальные коллективы, прошли квесты и мастер-классы, велась продажа сувенирной продукции, были организованы зона городского волонтерского центра, ярмарка с фермерскими продуктами, игры и конкурсы, занятия йогой на открытом воздухе, лекторий и другие развлечения. Также в рамках праздника состоялись бесплатные открытые экскурсии по улицам города в районе Рождественской стороны.