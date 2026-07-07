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Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола

07 июля 2026 14:10 Спорт
Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола

Фото: Михаил Шапаев, РФС

Трофей OLIMPBET Суперкубка России по футболу перед матчем (6+) в Нижнем Новгороде провезут по знаковым локациям города и области. Его будут сопровождать амбассадоры Российского футбольного союза, бывшие футболисты сборной России Юрий Жирков, Денис Глушаков и Ари.

Напомним, матч Суперкубка пройдет 18 июля на «Совкомбанк Арене». За трофей поборются чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».

16 июля Суперкубок вместе с амбассадорами РФС отправится в Семенов, где гости посетят предприятие «Хохломская роспись». На следующий день, 17 июля, Юрий Жирков, Денис Глушаков и Ари встретятся с болельщиками в Нижнем Новгороде. Они проведут фото- и автограф-сессии в парке 800-летия Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и в других знаковых локациях города.

Следить за перемещением трофея и возможными изменениями программы можно будет на сайте supercup.rfs.ru и в социальных сетях РФС.

В день матча к Юрию Жиркову, Денису Глушакову и Ари присоединятся двукратный чемпион СССР, победитель молодежного чемпионата Европы Александр Мостовой и восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов.

Они станут главными участниками фестиваля болельщиков, который РФС организует на площади вокруг стадиона. Посетители смогут получить автографы известных футболистов, сыграть с ними в футбол, принять участие в конкурсах и розыгрышах, а также приобрести фирменную атрибутику. Всего для болельщиков подготовят более 50 различных активностей.

Ранее мы рассказывали, что билеты на этот матч разобрали за час.

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Теги:
Спорт Фотографии Футбол
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