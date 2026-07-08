Новые фамилии и старые лидеры: как изменился состав нижегородского «Торпедо» Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

С момента открытия трансферного окна КХЛ прошло чуть больше месяца. За это время нижегородское «Торпедо» успело стать одним из самых активных клубов КХЛ на рынке. Руководство практически завершило формирование состава на новый сезон: сохранен костяк команды, продлены контракты с лидерами, подписаны сразу несколько заметных новичков.

До старта нового сезона КХЛ осталось еще 59 дней, но уже сейчас можно подвести предварительные итоги межсезонья и оценить, какой команда Алексея Исакова подойдет к старту нового чемпионата.

Кадровая философия

Напомним, «Торпедо» завершило розыгрыш Кубка Гагарина во втором раунде, уступив магнитогорскому «Металлургу». Генеральный директор клуба Евгений Забуга еще по окончании прошлого сезона обозначил курс на сохранение костяка.

Такой подход объяснялся просто: большинство игроков уже знакомы с требованиями главного тренера Алексея Исакова, а значит, команде не потребуется много времени на перестройку игровой модели.

Сразу после завершения плей-офф для «Торпедо» клуб оперативно решил вопрос с наставником. Исаков подписал новое соглашение сроком на два года.

Практически в полном составе сохранился и тренерский штаб. Единственным изменением стала рокировка среди специалистов, отвечающих за игру защитников. Вместо Игоря Уланова эту должность занял Альберт Логинов.

Переподписания

Одними из первых «Торпедо» переподписало старожилов клуба — нападающих Андрея Белевича и Сергея Гончарука. Оба провели в Нижнем Новгороде по семь сезонов и остаются важными игроками команды.

Белевич в минувшем регулярном чемпионате провел 58 матчей и набрал 14 очков. В плей-офф форвард сыграл девять встреч, в которых забросил три шайбы.

Еще более результативным оказался Сергей Гончарук. В регулярном чемпионате 26-летний нападающий записал на свой счет 33 очка в 66 матчах, а в десяти играх Кубка Гагарина добавил еще шесть результативных баллов — три гола и три передачи.

Остался в команде и Владислав Фирстов, чей переход в ярославский «Локомотив» в итоге не состоялся. В прошедшем плей-офф именно он стал самым результативным игроком «Торпедо», набрав восемь очков в десяти матчах.

Продолжилось сотрудничество с капитаном Владимиром Ткачевым, голкипером Денисом Костиным и воспитанником клуба Никитой Шавиным.

Первый профессиональный контракт также подписал один из самых перспективных игроков системы — 17-летний нападающий Сергей Скворцов, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Чайки». Ожидается, что уже в предстоящем чемпионате молодой нападающий сможет дебютировать в Континентальной хоккейной лиге.

Без потерь не обошлось

После окончания контрактов команду покинули защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Максим Летунов, Дмитрий Шевченко и Шэйн Принс. Бойков и Науменков продолжат карьеру в «Шанхайских драконах», Летунов перешел в московское «Динамо», а Шевченко стал игроком клуба ВХЛ «СКА-ВМФ».



Еще одной серьезной потерей стал отъезд Антона Силаева. Один из самых перспективных молодых защитников страны подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» и продолжит карьеру в НХЛ.



При этом «Торпедо» сохранило спортивные права на Егора Соколова и Кирилла Стеклова.

Главный обмен лета

Межсезонье для «Торпедо» началось с громкой сделки со СКА: в Петербург перешли Василий Атанасов и Арсений Варлаков, в Нижний Новгород — 21-летний Матвей Поляков и денежная компенсация.



Расставание с Атанасовым удивило болельщиков, но сам хоккеист связал решение с желанием быть ближе к родным после рождения сына. В СКА он будет работать с Игорем Ларионовым, при котором раскрылся в КХЛ.



В «Торпедо» же давно следили за Поляковым. В дебютном сезоне КХЛ он провел 68 матчей, набрал 29 очков, вошел в тройку снайперов СКА и был номинирован на звание лучшего новичка лиги.

Многие поклонники петербургского клуба восприняли обмен болезненно. Тем не менее сделку можно назвать выгодной для обеих сторон: СКА получил хоккеиста, который уже доказал свою эффективность, работая с Ларионовым, а «Торпедо» приобрело молодого форварда с большим потенциалом.

Замена Летунову

В тот же день «Торпедо» подписало двухлетний контракт с центром Михаилом Воробьёвым. Последние четыре сезона 29-летний форвард провел в СКА. В прошлом чемпионате он сыграл 53 матча и набрал 33 очка.

В концовке сезона форвард получил травму, но должен восстановиться к старту нового чемпионата.

Если нападающий сумеет вернуться на свой прежний уровень, именно он может стать тем игроком, который заменит ушедшего Максима Летунова в центре атаки. По своему опыту и игровым качествам Воробьёв способен стать одним из лидеров команды.

Обладатель Кубка Колдера

Еще одним новичком «Торпедо» стал американский нападающий Майкл Веккьоне. 33-летний хоккеист подписал однолетний контракт с нижегородским клубом.

Обладатель двух Кубков Колдера, в прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ за «Барыс», где провел 65 матчей и набрал 46 (19+27) очков, став самым результативным игроком команды.

Кроме того, новичку не придется долго привыкать к Нижнему Новгороду. Ранее в АХЛ он выступал вместе с защитником «Торпедо» Бобби Нарделлой.

Автор второго пента-трика в КХЛ

«Торпедо» подписало соглашение и с Даниилом Сероухом. 28-летний форвард в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Сочи», набрав 32 очка.

Он вошел в историю КХЛ, оформив второй пента-трик в истории лиги. Несмотря на то что «Сочи» не относится к числу лидеров чемпионата, Сероух сумел проявить себя как стабильный и универсальный нападающий, способный приносить результат.

13 сезонов стажа

После отъезда Антона Силаева в НХЛ одной из главных задач стало усиление обороны. Решить ее руководство попыталось подписанием Никиты Камалова.

30-летний защитник провел в КХЛ уже 13 сезонов и заслужил репутацию одного из самых надежных игроков обороны. Он одинаково уверенно действует у своих ворот, активно подключается к атакам и известен жесткой силовой манерой игры.

Всего в КХЛ Камалов провел 521 матч и набрал 108 очков. Минувший сезон защитник отыграл в составе «Северстали». Он стал вторым бомбардиром команды среди игроков обороны, набрав 24 очка, а также оказался лучшим в клубе по количеству блокированных бросков, силовых приемов и собственных бросков по воротам.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина

Одним из самых статусных приобретений нынешнего лета можно назвать Павла Красковского.

29-летний нападающий всю карьеру в КХЛ провел в системе ярославского «Локомотива». За 13 сезонов он сыграл 699 матчей и набрал ровно 200 очков.

Главное же его преимущество — победный опыт. Вместе с «Локомотивом» Красковский два сезона подряд становился обладателем Кубка Гагарина.

Руководство «Торпедо» неоднократно говорило, что хочет прививать команде психологию победителей. В этом смысле приглашение Красковского выглядит полностью соответствующим выбранному курсу.

Еще один американец

Одним из последних новичков «Торпедо» стал американский защитник Скутер Брики, подписавший однолетнее соглашение.

27-летний хоккеист обладает внушительными габаритами. На протяжении карьеры Брики зарекомендовал себя как защитник оборонительного плана, сильными сторонами которого считаются силовая борьба, перехваты шайбы и блокирование бросков.



Прошлый сезон Брики провел в АХЛ в составе «Wilkes-Barre/Scranton Penguins». Вместе с командой он дошел до полуфинала Кубка Колдера. В регулярном чемпионате защитник сыграл 23 матча и набрал 5 очков.



В условиях нынешней геополитической ситуации приглашение игроков из Северной Америки остается непростой задачей. Об этом ранее говорил и гендиректор клуба Евгений Забуга. Поэтому подписание Брики можно считать достаточно любопытным ходом. Если защитнику удастся быстро адаптироваться к российскому хоккею, он может стать важным элементом обороны «Торпедо».

Трехсторонний обмен и аренда

«Торпедо» активно участвовало в сделках. В результате одного из таких обменов с «Автомобилистом» и московским «Динамо» нижегородцы отправили в уральский клуб нападающего Никиту Артамонова и защитника Андрея Сальникова.

Впрочем, Артамонов долго в Екатеринбурге не задержался и был отправлен в аренду в «Северсталь», где будет играть под руководством Андрея Козырева, знакомого по работе в «Торпедо».

Что касается других молодых активов, то Андрей Крутов подписал с «Торпедо» контракт до 2028 года, но предстоящий сезон вновь проведет в аренде в «Амуре», чтобы получить регулярную игровую практику. А вот защитник Дмитрий Бреус, вероятно, присоединится к основной команде на предсезонке.

Права на Меркулова

В межсезонье «Торпедо» и ЦСКА обменялись правами: нижегородцы получили права на Георгия Меркулова, армейцы — на Егора Замулу. В отличие от Замулы, Меркулов пока не спешит возвращаться из системы «Бостона». Забуга дал понять, что если Георгий решит приехать в КХЛ, клуб будет торговать правами на игрока.

Какие планы

Революционной трансферную кампанию «Торпедо» не назовешь. Скорее, это последовательная работа по усилению отдельных позиций, которую и планировало руководство.

Команде удалось сохранить большую часть лидеров и продлить контракты с ключевыми игроками. При этом состав «Торпедо» пока остается достаточно многочисленным. После закрытия фарм-клуба столь длинная скамейка команде, вероятно, уже не понадобится.

По словам Евгения Забуги, клуб может расстаться еще с одним-тремя хоккеистами, имеющими односторонние контракты.

1 августа игроки выйдут из отпуска. С 5 августа «Торпедо» отправится на предсезонный сбор.

В августе нижегородцы проведут три контрольных матча — против московского «Динамо», ярославского «Локомотива» и столичного «Спартака». Встреча с бело-голубыми 14 августа состоится на новой «Volga Арене» без зрителей.

С 28 по 30 августа команда примет участие в Кубке мэра Москвы, а уже 5 сентября стартует новый сезон КХЛ. В первом матче чемпионата подопечные Алексея Исакова в Москве встретятся со «Спартаком».