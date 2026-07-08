Бензин АИ-95 подорожал почти до 200 рублей за литр в Дзержинске Экономика

Фото: Алексей Алексеев / VK

В Дзержинске стоимость бензина АИ-95 достигла 199 рублей за литр. Такую цену заметил блогер Алексей Алексеев на АЗС ESCO на улице Красноармейской.

АИ-92 на этой же заправке продают по 139 рублей за литр.

Несмотря на высокий ценник, у станции сохраняются очереди. В соцсетях жители пишут, что иногда предпочитают заправиться дороже, чем искать топливо и стоять в очередях.

Напомним, с середины июня в Нижегородской области фиксируется повышенный спрос на бензин, что привело к перебоям. За последние три дня поставки АИ-92 и АИ-95 сократились на 25%, а спрос вырос на 60−70%, из‑за чего возник дефицит.

В регионе увеличили лимит отпуска топлива до 40 литров в одни руки. Ранее на многих АЗС действовало ограничение в 20−30 литров. На заправках «Лукойла» новые правила уже применяются. «Газпромнефть» и ранее «Татнефть» разрешили отпуск ограниченного объема топлива в канистры для водного транспорта и техники.

С 9 июля на всех сетевых АЗС, кроме заправок на М-12, вводится система четных и нечетных номеров. В четные даты обслуживаются автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9.

В одном из округов, где работают АЗС «Лукойла», планируют протестировать продажу топлива по QR-коду. Сроки внедрения пока не определены. Также власти готовят интерактивную карту наличия бензина.