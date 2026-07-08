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Общество

Нижегородцам рассказали, когда придет 30-градусная жара

08 июля 2026 11:29 Общество
Нижегородцам рассказали, когда придет 30-градусная жара

По-настоящему летняя жара придет в Нижний Новгород в конце рабочей недели 9−11 июля. Таков прогноз сервиса «Яндекс Погода».

Уже в четверг ожидается потепление, небо будет безоблачным весь день. К обеду воздух прогреется от +24 до +30 градусов, к ночи станет прохладнее от +27 до +20 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3−4 м/с.

Такие же погодные условия ожидаются и в пятницу. В первую половину дня столбики термометров поднимутся от +26 до +31 градуса, во вторую — опустятся от +28 до +21 градуса. Ветер сохранит направление, но ослабится до 1−4 м/с.

Днем 11 июля небо будет облачным, к вечеру начнется небольшой дождь, который в воскресенье превратится в сильный ливень. Температура воздуха также будет постепенно опускаться: от +28 градусов днем субботы до +23 градусов в обед в воскресенье. Такие погодные тенденции сохранятся на всю будущую неделю.

Ранее мы сообщали о том, что град небывалых размеров выпал в Нижегородской области.

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Теги:
Жара Погода Прогноз
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