Поездка детей на эко-сборы обернулась уголовным делом в Нижегородской области Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ухудшения самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Дело квалифицировали по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования допрашиваются свидетели, в том числе организаторы сборов. Следователи также запрашивают и изучают документацию, связанную с оказанием услуг по организации питания детей.

Уточняется, что всем несовершеннолетним, обратившимся за медицинской помощью, она оказана в полном объеме. Сейчас, как уточнили в СК, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По итогам процессуальных проверок произошедшему будет дана правовая оценка.

Напомним, смена экологических сборов в Перевозском округе была досрочно завершена после массовых жалоб детей на ухудшение самочувствия. В ночь после ужина подростки начали жаловаться на боли в животе, рвоту, диарею, головокружение и температуру, часть из них доставили в инфекционное отделение, к лагерю вызывали скорую помощь. Родители заявили о большом количестве заболевших и предположили, что причиной мог стать ужин, а также нарушения санитарных норм в столовой и неудовлетворительные условия проживания — дети якобы видели насекомых и грызунов в лагере.

Официально причиной закрытия смены назвали аварию на теплотрассе и отсутствие горячей воды. По данным лагеря, за медпомощью обратились лишь несколько детей с легким недомоганием, а ухудшение самочувствия могло быть связано с жарой. Роспотребнадзор проводит проверку, ситуация находится на контроле регионального минобра.