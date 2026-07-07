Заправку по QR-кодам внедрят в Нижегородской области на АЗС «Лукойла»

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Продажу бензина по QR-коду протестируют в одном из округов Нижегородской области, где есть АЗС «Лукойла». Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Сроки реализации данной идеи, озвученной по итогам вчерашнего оперштаба, пока не определены. Сейчас она прорабатывается с учетом развития ситуации на топливном рынке.
Напомним, что в Нижегородской области начали продавать не более 40 литров топлива в одни руки. При этом еще недавно на многих заправках действовал лимит в 20 литров.
Также сообщалось, что власти прорабатывают продажу бензина по четным и нечетным дням. Подробнее о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации с бензином, читайте здесь.
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