Заправку по QR-кодам внедрят в Нижегородской области на АЗС «Лукойла» Экономика

Фото: Александр Воложанин

Продажу бензина по QR-коду протестируют в одном из округов Нижегородской области, где есть АЗС «Лукойла». Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Сроки реализации данной идеи, озвученной по итогам вчерашнего оперштаба, пока не определены. Сейчас она прорабатывается с учетом развития ситуации на топливном рынке.

Напомним, что в Нижегородской области начали продавать не более 40 литров топлива в одни руки. При этом еще недавно на многих заправках действовал лимит в 20 литров.

Также сообщалось, что власти прорабатывают продажу бензина по четным и нечетным дням. Подробнее о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации с бензином, читайте здесь.