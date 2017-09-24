"Региональный парламент всегда будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии", - Евгений Лебедев Бизнес

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Региональный парламент всегда поддерживал и будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии", - сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, принявший участие в праздновании юбилея ВМЗ и ОМК в Выксе 22 сентября 2017 года.

22 сентября в Выксе прошли торжественные мероприятия, посвященные 260-летию Выксунского металлургического завода (ВМЗ) и 25-летию Объединённой металлургической компании (ОМК). В ходе торжественной церемонии Лебедев вручил лучшим сотрудникам предприятия благодарственные письма Заксобрания.

Он отметил, что металлургия 21-го века считается фундаментом современной экономики – без неё невозможно обеспечить высокий технический уровень машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки, агропромышленного и оборонного комплексов.

"Региональный парламент всегда поддерживал и будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии. Присваивать им статус "приоритетных", дающий право на налоговые льготы, поскольку результаты труда в этой отрасли имеют огромное значение для развития всего нашего региона. Хочу добавить, что уже на ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты будут рассматривать проект инвестиционного соглашения с ВМЗ", - добавил спикер ЗС НО.

Напомним, ВМЗ намерен запустить производство обсадных, нефтегазопроводных и компрессорных труб в концу 2018 года. Уже начато переоборудование цехов для производства новых видов труб. Завод намерен представить первую продукцию в течение следующего года, после чего будет налажено серийное производство. В него будет входить единый цех производства насосно-компрессорных труб и центр отделки обсадных труб.