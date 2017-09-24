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Политика

"Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область, но уже в новом качестве", - Валерий Шанцев

26 сентября 2017 14:16  [303] Политика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область, но уже в новом качестве", - заявил экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своём блоге в "Живом журнале", комментируя свою отставку.

"Вроде бы менять работу – естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям – вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу", - отметил глава региона.

"День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве", - написал он.

Как сообщалось ранее, врио губернатора назначен первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

Напомним, что 26 сентября президент Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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