"Просто сидеть и получать деньги - это не для меня", – Валерий Шанцев Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Просто сидеть и получать деньги - это не для меня", – об этом бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, комментируя свою отставку, на брифинге 26 сентября 2017 года.



"Настроение рабочее, как всегда, у меня есть несколько предложений по работе, первое - Совет Федерации, второе какая-нибудь госкорпорация. У меня большой опыт работы, где мне будет больше нравиться, и где мои знания пригодятся, туда и пойду. Вы знаете, что я действительно люблю работать. Просто сидеть и получать деньги - это не для меня. Моему преемнику необходимо самое главное сейчас – внести в Законодательное собрание проект закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Это основной закон области, который будет определять всю дальнейшую жизнь региона в последующие несколько лет. Команда губернаторов - это команда президента и президент принимает решение тогда, когда считает это целесообразным. Вы думаете, в 2005 году я ожидал, что меня назначат губернатором сюда? Конечно нет. То же самое сейчас. Президент решил утвердить новую стратегию и новую концепцию своей команды. И его решения не обсуждаются. Это как в спорте, есть ветераны, а есть молодёжь, и если хочешь в стратегическом плане усилить работу, конечно, нужно усилить молодежь, чтобы работа была более эффективной", - отметил Валерий Шанцев.



"Я нормально воспринимаю свою отставку, меня она не оскорбляет. К моей работе нареканий не было, вы знаете, что президент наградил меня очень почётным орденом. Такая награда не каждому дается. Там написано "За многолетний труд".

С Владимиром Путиным еще не встречался, но буду. Мы ожидаем такой же встречи, как главы регионов, ушедшие в отставку в прошлом году. Для отставки нет никаких причин, кроме возраста. 70 лет - это солидная цифра. Я, правда, чувствую себя на 50 лет. Самое главное достижение за прошлые годы я вижу в следующем: в 2005 году среднедушевой доход отставал от среднего по России на 25% , и был одним из самых низких в принципе. Поэтому мы поставили себе задачи модернизировать все отрасли региона, чтобы большинство людей имели хорошие работы. Прошлый год мы закончили со среднедушевым доходом выше среднего по России. И теперь у нас самый высокий доход по ПФО", - сообщил экс-глава региона.



"Пришел я в Нижний Новгород варягом - ухожу нижегородцем. Наверное, не все нижегородцы так знают и так любят эту намоленную святую землю. Я очень рад, что мне удалось убедить всех, что я знаю и нижегородские песни, и былины, и историю и изучил, как здесь купцы зарабатывали деньги, развивали промышленность, и сам старался им подражать. Я рад, что мы успели поднять стадион, оформили газон, готова база команд, а в октябре можно будет проехать по проспекту Молодежному. Везде кипит работа, дальше на очереди развитие метро: обязательно нужно развивать его далее: до самых Новинок и замыкать кольцо до парка Культуры", – подвел итог Шанцев.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Выборы нового губернатора планируются в сентябре 2018 года.