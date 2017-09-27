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Политика

"Я наслышан о разногласиях разных уровней власти в Нижнем Новгороде", - Глеб Никитин

28 сентября 2017 11:16  [93] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Министерство промышленности РФ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Я наслышан о разногласиях разных уровней власти в Нижнем Новгороде", - сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе церемонии его представления полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем 28 сентября 2017 года.

"Я знаю, что были разные взгляды на то, как развивать город, что не всегда разные уровни власти, общественные силы могли договориться между собой. Я считаю, что зачастую есть некая инерция, история взаимоотношений, когда не хочется уступать, соглашаться. У меня такой инерции нет, поэтому нет никаких причин подозревать меня в непрозрачности действий. Я нацелен исключительно на работу", - отметил Никитин.

Напомним, на представлении врио губернатора присутствовали экс-глава региона Валерий Шанцев, члены облправительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организаций, СМИ.

Напомним также, что Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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