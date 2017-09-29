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Политика

"Если результатов работы Никитина за год не будет, то партийная принадлежность не сильно ему поможет", - Евгений Семенов

29 сентября 2017 18:06  [125] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Если результатов работы Никитина за год не будет, то партийная принадлежность не сильно ему поможет", - заявил НИА "Нижний Новгород" политолог Евгений Семенов, комментируя вероятность вступления врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в какую-либо партию перед выборами, 29 сентября 2017 года.

"Вступление в партию – это личный выбор человека, в том числе и занимающего достаточно ответственные посты. У нас есть известные и высокопоставленные руководители, которые не являются членами партий. Более того, у нас есть президент, который не является членом какой-либо партии. А если вспомнить, что наш исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин рекомендован на этот пост именно Владимиром Путиным, то, мне кажется, этого ресурса на первое время ему вполне достаточно и он вполне сможет обойтись без ресурса принадлежности к партии власти либо какой-то другой партии. Но, повторюсь, это решение – его личное, и возможно, он смотрит на события как-то иначе. Молодые технократы не навсегда остаются молодыми и нередко меняют свои взгляды с возрастом и опытом", - отметил Евгений Семенов.

Политолог также подчеркнул, что избиратели в конечном итоге будут принимать решения, исходя из тех результатов, которые временно исполняющий обязанности губернатора на своем месте покажет. "У Никитина почти год, и если ему удастся добиться каких-то конкретных результатов, то это будет самым главным аргументом для избирателей. Если же этих результатов не появится, то, я думаю, и партийная принадлежность не очень сильно ему поможет", - заключил Евгений Семенов.

Напомним, все НРО парламентских партий готовы рассмотреть вопрос о принятии Глеба Никитина в свои ряды. Заявления о вступлении врио губернатора в партию "Единая Россия" в НРО пока не поступало.

Напомним также, что Глебу Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой какой-либо политической партии.

Согласно действующему закону о выборах главы региона, кандидаты на должность губернатора выдвигаются избирательными объединениями. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественкая

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