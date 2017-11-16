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Экономика

Московское агентство АКРА присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU)

21 ноября 2017 14:02  [84] Экономика
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Московское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А-(RU), прогноз "Стабильный". Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 21 ноября 2017 года.

Отмечается, что "стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга Нижнего Новгорода на горизонте 12-18 месяцев. Также сообщается, что кредитный рейтинг АКРА был впервые присвоен городу. В практике работы рейтингового агентства это первый случай, ранее рейтинговая деятельность агентства осуществлялась на уровне субъектов РФ.

Как сообщается в пресс-релизе, данный рейтинг означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ. "Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен определенной долговой нагрузкой при большой доле капитальных расходов, компенсируемыми высокими показателями ликвидности и высокими показателями развития экономики. Экономика города определяется промышленным потенциалом и транспортной инфраструктурой, а сравнительно высокие заработные платы и низкий уровень безработицы поддерживают его налоговую базу. Показатели бюджетной дисциплины поддерживаются высокими капитальными расходами, которые осуществляются за счет собственных и безвозмездных поступлений", - говорится в сообщении.

"Считаю, что данный рейтинг позволит создать максимально благоприятные условия при размещении муниципального облигационного займа, выпуск которого сгладит долговую нагрузку", - прокомментировал директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин.

Напомним, общая сумма муниципального долга города на 1 ноября 2017 года составляла 7,99 млрд рублей. Объем банковских кредитов был равен 6,4 млрд рублей, бюджетных кредитов - 1,59 млрд рублей.

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