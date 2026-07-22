"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 июля 2026 07:00
Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя»
21 июля 2026 17:20
Более 20 участников программы «СВОё дело» составили планы своих проектов на бизнес-играх
21 июля 2026 16:47
Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB
21 июля 2026 16:36
Нижегородская область предложит Минтрансу РФ заморозить тарифы системы «Платон»
21 июля 2026 15:31
Строительная компания стала 327-м участником проекта «Производительность труда» в Нижегородской области
21 июля 2026 15:21
ВТБ и М2: рынок неипотеки снизился на 10% по итогам первого полугодия
21 июля 2026 12:50
Эксклюзив
Число сделок с жильем выросло в Нижегородской области
21 июля 2026 12:04
ФАС возбудила 15 дел из-за цен на бензин в регионах
20 июля 2026 10:25
Новый кроссовер в Нижегородской области обойдется в среднем в 3,3 млн рублей
20 июля 2026 09:31
Нижегородская область поднялась на 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки
Экономика

Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя»

22 июля 2026 07:00 Экономика
Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя»

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые предприятия планируют построить на бывшей территории нефтемаслозавода «Варя» в Нижнем Новгороде. Документацию по внесению изменений в проект планировки территории в районе Сормовского шоссе, 24 вынесли на общественные обсуждения в Нижнем Новгороде.

Инициатором изменений выступает ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области». Проект охватывает участок площадью около 87,3 га.

Корректировки предусматривают уточнение планировочной структуры, изменение границ зон размещения объектов капитального строительства и территорий общего пользования, а также этапов освоения площадки. Основная цель — обоснование строительства ряда производственных и производственно-складских комплексов.

В частности, планируется создание предприятий по сборке и производству пластиковых окон, выпуску и обработке металлоконструкций, производству металлоконструкций и элементоорганических соединений, а также комплексов по выпуску и хранению оборудования для сельского хозяйства. Инициаторами проектов выступают компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «ОКА Сервис-НН», «ЯСНЫЕ РЕШЕНИЯ», «СПТ» и «Гальваника».

Суммарная площадь застройки составит 94,4 тыс. кв. м, из которых около 34,7 тыс. кв. м придется на новые сооружения. Высота проектируемых объектов — от одного до двух этажей. Общая поэтажная площадь всех зданий достигнет 138,4 тыс. кв. м.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Проект также предусматривает развитие улично-дорожной сети общей протяженностью более 7 км, строительство велосипедных дорожек и тротуаров, а также создание 194 парковочных мест. Запланировано возведение новых улиц местного значения, проездов и реконструкция магистральной улицы районного значения — улицы Народной.

Инженерная инфраструктура включает строительство почти 5,9 км водопровода, 5,6 км бытовой канализации, 6,8 км сетей электроснабжения, 4,1 км дождевой канализации, а также сетей связи и наружного освещения.

Освоение территории предусмотрено в две очереди. Первая рассчитана до 2030 года. Она включает подготовку территории, кадастровые работы и демонтаж существующих строений — всего планируется снести более 100 зданий, сооружений и строений, включая резервуары и нежилые объекты. Также запланирована рекультивация загрязненных земель на основании инженерно-экологических изысканий.

В этот же этап войдет строительство производственных зданий, складов, административных объектов, станции техобслуживания, шиномонтажа, трансформаторной подстанции, очистных сооружений и нефтехранилища, а также формирование новой улично-дорожной сети и благоустройство территории.

Вторая очередь рассчитана до 2035 года. Она предполагает реконструкцию улицы Народной, строительство новых связующих улиц между Коминтерна и Народной, дальнейший демонтаж существующих объектов, развитие инженерной инфраструктуры и озеленение.

Отдельным направлением станет развитие рекреационной зоны и устройство «Перспективного парка» вдоль озер в южной части Бурнаковской низины. Перед этим потребуется ликвидация существующих шламонакопителей, их рекультивация и экологическая стабилизация.

Проектом межевания предусмотрено образование десятков новых земельных участков, в том числе за счет перераспределения земель с неразграниченной государственной собственностью. Участки под существующими зданиями планируется оформить в установленном порядке, а незарегистрированные объекты предлагается снести с последующим формированием новых инвестиционных площадок.

Добавим, что концепцию развития инвестиционной площадки «Варя» представили в феврале 2023 года. Тогда сообщалось, что на территории площадью 86,5 га планируется сохранить около 30 действующих предприятий и создать новые производственные площадки, построить дороги и ликвидировать экологический ущерб. Для территории разработан единый дизайн-код в стилистике кирпичной промышленной архитектуры начала XX века.

Среди ключевых проблем назывались более 50 га неразграниченных земель и наличие свалок, а также необходимость строительства около 8,2 км улично-дорожной сети.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Производство Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2026 18:45
Крупное производство трубопроводных систем появится в Дзержинске
15 июля 2026 12:50
Промкомплекс за 3,5 млрд рублей появится в ОЭЗ «Кулибин» на Бору
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных