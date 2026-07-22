Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые предприятия планируют построить на бывшей территории нефтемаслозавода «Варя» в Нижнем Новгороде. Документацию по внесению изменений в проект планировки территории в районе Сормовского шоссе, 24 вынесли на общественные обсуждения в Нижнем Новгороде.

Инициатором изменений выступает ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области». Проект охватывает участок площадью около 87,3 га.

Корректировки предусматривают уточнение планировочной структуры, изменение границ зон размещения объектов капитального строительства и территорий общего пользования, а также этапов освоения площадки. Основная цель — обоснование строительства ряда производственных и производственно-складских комплексов.

В частности, планируется создание предприятий по сборке и производству пластиковых окон, выпуску и обработке металлоконструкций, производству металлоконструкций и элементоорганических соединений, а также комплексов по выпуску и хранению оборудования для сельского хозяйства. Инициаторами проектов выступают компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «ОКА Сервис-НН», «ЯСНЫЕ РЕШЕНИЯ», «СПТ» и «Гальваника».

Суммарная площадь застройки составит 94,4 тыс. кв. м, из которых около 34,7 тыс. кв. м придется на новые сооружения. Высота проектируемых объектов — от одного до двух этажей. Общая поэтажная площадь всех зданий достигнет 138,4 тыс. кв. м.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Проект также предусматривает развитие улично-дорожной сети общей протяженностью более 7 км, строительство велосипедных дорожек и тротуаров, а также создание 194 парковочных мест. Запланировано возведение новых улиц местного значения, проездов и реконструкция магистральной улицы районного значения — улицы Народной.

Инженерная инфраструктура включает строительство почти 5,9 км водопровода, 5,6 км бытовой канализации, 6,8 км сетей электроснабжения, 4,1 км дождевой канализации, а также сетей связи и наружного освещения.

Освоение территории предусмотрено в две очереди. Первая рассчитана до 2030 года. Она включает подготовку территории, кадастровые работы и демонтаж существующих строений — всего планируется снести более 100 зданий, сооружений и строений, включая резервуары и нежилые объекты. Также запланирована рекультивация загрязненных земель на основании инженерно-экологических изысканий.

В этот же этап войдет строительство производственных зданий, складов, административных объектов, станции техобслуживания, шиномонтажа, трансформаторной подстанции, очистных сооружений и нефтехранилища, а также формирование новой улично-дорожной сети и благоустройство территории.

Вторая очередь рассчитана до 2035 года. Она предполагает реконструкцию улицы Народной, строительство новых связующих улиц между Коминтерна и Народной, дальнейший демонтаж существующих объектов, развитие инженерной инфраструктуры и озеленение.

Отдельным направлением станет развитие рекреационной зоны и устройство «Перспективного парка» вдоль озер в южной части Бурнаковской низины. Перед этим потребуется ликвидация существующих шламонакопителей, их рекультивация и экологическая стабилизация.

Проектом межевания предусмотрено образование десятков новых земельных участков, в том числе за счет перераспределения земель с неразграниченной государственной собственностью. Участки под существующими зданиями планируется оформить в установленном порядке, а незарегистрированные объекты предлагается снести с последующим формированием новых инвестиционных площадок.

Добавим, что концепцию развития инвестиционной площадки «Варя» представили в феврале 2023 года. Тогда сообщалось, что на территории площадью 86,5 га планируется сохранить около 30 действующих предприятий и создать новые производственные площадки, построить дороги и ликвидировать экологический ущерб. Для территории разработан единый дизайн-код в стилистике кирпичной промышленной архитектуры начала XX века.

Среди ключевых проблем назывались более 50 га неразграниченных земель и наличие свалок, а также необходимость строительства около 8,2 км улично-дорожной сети.