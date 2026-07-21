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Нижегородская область предложит Минтрансу РФ заморозить тарифы системы «Платон»

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Нижегородские власти проведут переговоры с WB в интересах местных производителей

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.r

Нижегородские власти направят в Минтранс РФ предложение о заморозке тарифов для грузоперевозчиков в системе «Платон» или введении моратория на взимание платы. Об этом стало известно на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В заседании приняли участие замглавы региона Егор Поляков, министры регионального правительства, руководители предприятий и представители деловых объединений.

«Провел очередной оперштаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития области. На этот раз рассматривали состояние логистической отрасли и малого бизнеса. В условиях повышения налоговой нагрузки, высоких ставок по кредитам, снижения спроса и роста издержек нашим компаниям нужна поддержка», — сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что формат работы штаба позволяет выносить сложные вопросы, в том числе на федеральный уровень. По итогам заседания определены меры поддержки, которые будут реализованы в регионе.

«От бизнеса ждем встречных шагов — активного „обеления“ зарплат нижегородцев и отказа от схем уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления компаний», — подчеркнул Глеб Никитин.

Егор Поляков отметил, что экономика региона продолжает развиваться в непростых условиях. По его словам, в транспортной сфере зафиксировано снижение объемов грузоперевозок на 11,3%, а представители малого и среднего бизнеса отмечают падение потребительского спроса, рост издержек и дефицит квалифицированных кадров.

Ситуацию в отрасли грузоперевозок представил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьев. По его словам, перевозками в регионе занимаются более 10 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. При этом крупные и средние компании, которых насчитывается 17, обеспечивают почти половину отгрузок в отрасли — 47%.

«Сокращение грузоперевозок отразилось на финансовом состоянии предприятий — впервые за семь лет отрасль закончила год с убытками. Транспортные компании испытывают серьезные трудности из-за роста себестоимости перевозок в связи с увеличением цен и тарифов на все расходные составляющие», — рассказал Александр Соловьев.

Среди основных проблем отрасли он также назвал высокую стоимость лизинга и обслуживания кредитов, которые осложняют обновление автопарка.

Представители транспортных компаний на заседании отметили, что в Нижегородской области уже действуют меры поддержки, в том числе льготы по транспортному налогу. Вместе с тем перевозчики сталкиваются с новыми вызовами, включая введение каботажных перевозок для иностранных компаний.

Глеб Никитин поручил профильным ведомствам подготовить обращение в Минтранс РФ с предложением выровнять условия работы российских перевозчиков и зарубежных компаний, занимающихся каботажными грузоперевозками в России.

Кроме того, регион намерен направить на федеральный уровень инициативу предприятий о моратории на внеплановые проверки и налоговых каникулах.

Губернатор также обратил внимание на проблему «серых» зарплат в сфере грузоперевозок и других отраслях. По данным УФНС России по Нижегородской области за 2025 год, уровень оплаты труда в отрасли значительно различается — от 22 до 170 тысяч рублей. По мнению главы региона, такая ситуация может свидетельствовать об уходе от налогов со стороны недобросовестных компаний.

Отдельный блок обсуждения был посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. По итогам 2025 года вклад МСП в валовой региональный продукт Нижегородской области составил почти 30%, тогда как средний показатель по России — 21,1%.

Глава регионального минпромторга Максим Черкасов отметил, что одним из ключевых вызовов для МСП стала налоговая реформа 2025−2026 годов. Среди других факторов он назвал высокую ключевую ставку, снижение покупательской способности граждан и рост тарифов маркетплейсов для российских продавцов.

По его словам, за три года тарифы маркетплейсов выросли более чем в три раза. Наиболее уязвимыми оказались предприятия легкой промышленности, включая производителей обуви и одежды.

Глава минэкономразвития Александр Соловьев сообщил, что в регионе зарегистрировано почти 132 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом, по его словам, наблюдается рост числа небольших компаний и их оборота при сокращении налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

«Бизнес уходит в тень и искусственно „дробится“. В результате предприниматели, несущие на себе полную налоговую и социальную нагрузку, заранее становятся неконкурентоспособными по сравнению с недобросовестными налогоплательщиками», — отметил Александр Соловьев.

По итогам заседания Глеб Никитин поручил вернуться к вопросу внедрения в Нижегородской области автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). Также будет рассмотрена инициатива по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах. Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которая может достигать 50−70% от стоимости товара.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что главная задача штаба — помочь предпринимателям, которые столкнулись с объективными трудностями в текущих экономических условиях.

Поддержка бизнеса с 2025 года вошла в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемый по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, в начале июля Глеб Никитин провел оперштаб по топливному кризису. По итогам был принят ряд решений, которые способствовали стабилизации ситуации с бензином в регионе.

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Теги:
Глеб Никитин Минтранс Правительство Нижегородской области
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