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Бизнес

Альфа-Банк проводит в Нижнем Новгороде акцию по обмену мелочи на купюры и монеты с символикой ЧМ-2018 27 ноября

23 ноября 2017 13:37  [83] Бизнес

Альфа-Банк проводит в Нижнем Новгороде акцию по обмену мелочи на купюры и монеты с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, любой гражданин может бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу. Сувенирные дензнаки выдаются эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, на одного участника акции может быть выделено не более 10 памятных монет.

Как отмечает пресс-служба Альфа-Банка, для обмена необходимо предъявить паспорт. Банк также просит приносить монеты в отсортированном по номиналам виде.

"Не секрет, что сегодня всё чаще монеты "оседают" в карманах и копилках граждан. Между тем монеты востребованы в повседневной жизни. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, и, чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны быть в ходу, а не храниться в копилках. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам – компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете", – поделилась руководитель по операционной работе филиала "Нижегородский" Альфа-Банка Наталья Титова.

Акция проходит 27 ноября с 09:00 до 17:00 в двух офисах банка: ДО "Пушкинский" (Белинского, 61, 3 этаж) и ДО "Кремлевский" (Пискунова, 45, 1 этаж).

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