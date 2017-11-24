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Культура и отдых

"Хотелось бы, чтобы в Нижнем Новгороде полноценно заработала программа "передачи ОКН за рубль", - Марина Чуфарина

24 ноября 2017 18:18  [72] Культура и отдых
Марина Чуфарина

Марина Чуфарина

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Хотелось бы, чтобы в Нижнем Новгороде полноценно заработала программа "передачи ОКН за рубль", - об этом НИА "Нижний Новгород" градозащитница Марина Чуфарина сообщила, комментируя информацию об отмене второго аукциона по развитию застроенных территорий по ул. Славянской.

"Местные градозащитники были бы рады, если бы подобная программа заработала не только на бумаге, но и фактически. Это стало бы отличной возможностью помочь тем домам, которые еще можно спасти. Проблема в том, что она подразумевает работу только с домами, которые признаны аварийными, не подлежат сносу и являются объектами культурного наследия или относятся к "ценной исторической среде". Но ведь по факту, домов, нуждающихся в спасении, гораздо больше. Сейчас для того, чтобы иметь возможность реставрировать здания на Славянской, мы подали заявление на включение их в перечень вновь выявленных объектов ОКН. В городе как бы действует программа передачи инвесторам для восстановления ветхих зданий-объектов культурного наследия. По ее условиям инвестор будет полностью освобожден от арендной платы, но вместе с тем должен взять на себя обязательства по изготовлению паспорта здания, акта технического состояния и проектной документации по его сохранению, а также реконструкции здания. Это уже гораздо сложнее и дороже. Хотя даже с ОКН перспективы туманны. Например, дело с передачей домов по цене за один рубль по улицам Варварской и Грузинской приостановилось, насколько мне известно, на этапе проведения экспертизы", - отметила правозащитница.

"Было бы гораздо проще, если бы мы пошли по пути других городов, в которых похожие программы действительно работают. Например, в Томске. Там можно брать в такую аренду не только на исторически ценные здания. Их реставрация обходится значительно дешевле, и это дает возможность сохранять исторический облик города", - подвела итог Чуфарина.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода в ноябре 2017 года отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи главы города Елизаветы Солонченко с градозащитниками.

В свою очередь, нижегородский активист Станислав Дмитриевский опубликовал призыв по сбору средств на консервацию деревянного дома №3 по ул. Славянской, чтобы защитить его от разрушения. Он сообщил, что намерен собственными силами заниматься восстановлением указанного дома. На данный момент на доме висит табличка с информацией о том, что в нем ведутся работы на пожертвованные деньги.

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