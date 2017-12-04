"Репутация Шаронова, на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Репутация Шаронова, на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе", - заявил политолог Евгений Семенов, комментируя назначение депутата Заксобрания региона, председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова исполняющим полномочия секретаря НРО "Единой России", 5 декабря 2017 года.



"Это один из тех людей, у которых высокий уровень и профессиональных компетенций, и уважения. Репутация Шаронова, несмотря на то, что он уже очень давно находится и в системе власти, и в системе высокого менеджмента, и является членом "Единой России", - на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе. И если говорить о том, что в партии власти должны быть руководители с безупречной репутацией, то лучшего выбора, чем Шаронов, нет. Согласится ли он выполнять эти обязанности или нет – вопрос его личного решения. А вообще, эта кандидатура – одна из лучших", - сказал Евгений Семенов.



Что касается предыдущего и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадима Булавинова, то комментировать его уход с поста политолог не стал, отметив, что в этой истории "много неизвестных", а давать оценку нужно, опираясь на факты.



Напомним, 4 декабря сообщалось, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.



Напомним также, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, который якобы управлял автотранспортным средством в нетрезвом виде. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.



При этом по данным помощника депутата, 1 декабря Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.