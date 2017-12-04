Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7574] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
01 июня 2017 16:02  [5933] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4025] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3685] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3399] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 января 2017 16:41  [3397] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
16 августа 2017 16:18  [3057] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
21 декабря 2016 16:26  [2850] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
17 октября 2017 18:28  [2789] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2404] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Политика
05 декабря 2017 11:51  [81] "Репутация Шаронова, на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе", - Евгений Семенов
05 декабря 2017 10:22  [590] Александр Шаронов назначен и.п. секретаря НРО партии "Единая Россия"
04 декабря 2017 18:08  [414] Количество уволенных из-за утраты доверия чиновников в ПФО за девять месяцев 2017 года выросло в пять раз
04 декабря 2017 16:55  [242] Комиссия по бюджету отложила обсуждение кандидатуры на пост зампредседателя КСП Нижнего Новгорода
04 декабря 2017 16:21  [1272] И.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий
04 декабря 2017 15:18  [271] Открытие штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде перенесено на 6 декабря
03 декабря 2017 17:36  [1448] "Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится документально, человек должен нести ответственность", - Глеб Никитин
01 декабря 2017 19:07  [705] Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля
01 декабря 2017 17:20  [594] Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ
01 декабря 2017 13:50  [213] Партия "Единая Россия" отмечает 16-летие 1 декабря
Политика

"Репутация Шаронова, на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе", - Евгений Семенов

05 декабря 2017 11:51  [81] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Репутация Шаронова, на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе", - заявил политолог Евгений Семенов, комментируя назначение депутата Заксобрания региона, председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова исполняющим полномочия секретаря НРО "Единой России", 5 декабря 2017 года.

"Это один из тех людей, у которых высокий уровень и профессиональных компетенций, и уважения. Репутация Шаронова, несмотря на то, что он уже очень давно находится и в системе власти, и в системе высокого менеджмента, и является членом "Единой России", - на мой взгляд, одна из самых безупречных в городе. И если говорить о том, что в партии власти должны быть руководители с безупречной репутацией, то лучшего выбора, чем Шаронов, нет. Согласится ли он выполнять эти обязанности или нет – вопрос его личного решения. А вообще, эта кандидатура – одна из лучших", - сказал Евгений Семенов.

Что касается предыдущего и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадима Булавинова, то комментировать его уход с поста политолог не стал, отметив, что в этой истории "много неизвестных", а давать оценку нужно, опираясь на факты.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.

Напомним также, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, который якобы управлял автотранспортным средством в нетрезвом виде. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.

При этом по данным помощника депутата, 1 декабря Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph